В Одесской области автомобиль слетел с моста, есть погибшая

Также был госпитализирован водитель автомобиля

Сегодня, 8 августа, в Одесской области возле села Спасское автомобиль "Форд Фокус" слетел с моста, в результате чего погибла девушка и пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, авария произошла около 12 часов дня на трассе "Одесса-Рени". "Форд" под управлением 49-летнего жителя Болградского района, двигаясь со стороны Измаила в сторону Одессы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ограждением моста и съехал в кювет.

Фото: авария в Одесской области

В результате ДТП водитель и его 20-летняя дочь были госпитализированы. В больнице от полученных травм девушка скончалась.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, что полиция задержала водителя автомобиля Audi, с участием которого вчера, 7 августа, произошло ДТП с рейсовым автобусом в Днепропетровской области, в результате которого погибло двое людей.

Также вчера во Львове 18-летний водитель насмерть сбил семью с ребенком. Авария произошла на улице Пасечная. В 21 час 23 минут вечера автомобиль ВАЗ-2109 сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.