В Одеській області автомобіль злетів з моста, є загибла

Також був госпіталізований водій автомобіля

Сьогодні, 8 серпня, в Одеській області біля села Спаське автомобіль "Форд Фокус" злетів з моста, внаслідок чого загинула дівчина та постраждав чоловік. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, аварія сталась близько 12 години дня на трасі "Одеса-Рені". "Форд" під керуванням 49-річного жителя Болградського району, рухаючись зі сторони Ізмаїла в бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з огородженням мосту та з’їхав у кювет.

Фото: аварія в Одеській області

Внаслідок ДТП водій та його 20-річна донька були госпіталізовані. У лікарні від отриманих травм дівчина померла.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що поліція затримала водія автомобіля Audi, за участі якого вчора, 7 серпня, сталася ДТП з рейсовим автобусом у Дніпропетровській області, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Також вчора у Львові 18-річний водій на смерть збив сім'ю з дитиною. Аварія сталась на вулиці Пасічна. О 21 годині 23 хвилин вечора автомобіль ВАЗ-2109 збив трьох пішоходів, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу.