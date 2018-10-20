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В Одесской обл. столкнулись 5 автомобилей, один человек погиб

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 15:05
Фото: в Одесской области столкнулись 5 автомобилей (dsns.gov.ua)
Фото: в Одесской области столкнулись 5 автомобилей (dsns.gov.ua)

В результате столкновения водитель одного из автомобилей погиб

В Одесской области в результате столкновение 5 транспортных средств на автодороге Одесса - Рени погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в субботу, 20 октября, на автодороге Одесса - Рени произошло столкновение 5 транспортных средств. Водитель одного из автомобилей погиб.

"К месту вызова в 08:00 прибыло пожарно-спасательное отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. На месте ДТП сотрудниками ГСЧС оказана помощь по извлечению тела погибшего водителя Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 20 октября, в Киевской области автобус с актерами "Дизель шоу" столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погибла актриса Марина Поплавская, еще двое актеров получили ранения.

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