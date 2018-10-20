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У Київській області автобус з акторами "Дизель шоу" зіткнувся з вантажівкою, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 09:47
Фото: Автобус зіткнувся з вантажівкою (fb.com - pol.kyivregion)
Фото: Автобус зіткнувся з вантажівкою (fb.com - pol.kyivregion)

Внаслідок зіткнення загинула акторка Марина Поплавська

У Київській області сьогодні, 20 жовтня, внаслідок зіткнення автобусу, в якому знаходилися актори "Дизель шоу", з вантажівкою загинула акторка Марина Поплавська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні, 20 жовтня, о 05:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила (Київська область).

За попередніми даними поліції, водій автобуса Neoplan, в якому знаходилися актори "Дизель шоу", не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем MAZ.

"В автобусі знаходилось 14 пасажирів. Одна жінка загинула. Тіло її направлено до моргу. Ще четверо пасажирів автобусу отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх доправлено до лікарні" - повідомили у відомстві.

Як повідомляється на сторінці "Дизель шоу" в Facebook, в лікарню потрапив актор Єгор Крутоголов та Яна Глущенко. У чоловіка, за інформацією джерел, зламана нога. Про стан самої жінки поки нічого не відомо.

Загиблою виявилася акторка Марина Поплавська.

У Київській області автобус з акторами &quot;Дизель шоу&quot; зіткнувся з вантажівкою, є загиблі

Водій автобусу затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва автобус наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області сталася аварія. Водій ВАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з Mitsubishi. В результаті інциденту водій ВАЗа загинув.

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