В Одеській обл. зіткнулися 5 автомобілів, одна людина загинула

Фото: в Одеській області зіткнулися 5 автомобілів (dsns.gov.ua)

Внаслідок зіткнення водій одного з автомобілів загинув

В Одеській області внаслідок зіткнення 5 транспортних засобів на автошляху Одеса - Рені загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у суботу, 20 жовтня, на автошляху Одеса - Рені сталося зіткнення 5 транспортних засобів. Водій одного з автомобілів загинув.

"До місця виклику о 08:00 прибуло пожежно-рятувальне відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місті ДТП працівниками ДСНС надана допомога по вилученню тіла загиблого водія Daewoo Lanos", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 жовтня, у Київській області автобус з акторами "Дизель шоу" зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення загинула акторка Марина Поплавська, ще двоє акторів отримали поранення.