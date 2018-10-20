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В Одеській обл. зіткнулися 5 автомобілів, одна людина загинула

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 15:05
Фото: в Одеській області зіткнулися 5 автомобілів (dsns.gov.ua)
Фото: в Одеській області зіткнулися 5 автомобілів (dsns.gov.ua)

Внаслідок зіткнення водій одного з автомобілів загинув

В Одеській області внаслідок зіткнення 5 транспортних засобів на автошляху Одеса - Рені загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у суботу, 20 жовтня, на автошляху Одеса - Рені сталося зіткнення 5 транспортних засобів. Водій одного з автомобілів загинув.

"До місця виклику о 08:00 прибуло пожежно-рятувальне відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місті ДТП працівниками ДСНС надана допомога по вилученню тіла загиблого водія Daewoo Lanos", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 жовтня, у Київській області автобус з акторами "Дизель шоу" зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення загинула акторка Марина Поплавська, ще двоє акторів отримали поранення.

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