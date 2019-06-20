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В Одесской обл. на взятке задержали главу отдела Гоструда

Новости » Общество    20.06.2019 - 17:17
В Одесской обл. на взятке задержали главу отдела Гоструда
Фото: следователи ГБР задержали на взятке чиновника (https://dbr.gov.ua)

Чиновник требовал 5 тыс. долларов у местного предпринимателя

В Одесской области правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника отдела Гоструда на получении взятки в размере 5 тыс. долларов от местного предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, чиновник требовал 5 тыс. долларов у местного предпринимателя за не привлечение его к ответственности за нарушение трудового законодательства в деятельности учреждений общественного питания в Одессе.

Отмечается, что правоохранители задержали чиновника во время получения взятки. Сейчас следователями решается вопрос об объявлении чиновнику подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет", - добавили в ведомстве.

 

Напомним, ранее в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематическом получении взяток заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Одесской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области задержали пограничников за вымогательство взяток. Было установлено, что к противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста "Кельменцы", пограничники пограничной службы "Мамалыга" Черновицкой области, а также пограничники и работники таможни другой страны.

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