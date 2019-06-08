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В Черновицкой области задержали пограничников за вымогательство взяток

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 18:20
В Черновицкой области задержали пограничников за вымогательство взяток
Фото: задержание пограничников (npu.gov.ua)

Пограничники требовали взятки за ввоз в Украину автомобилей на иностранной регистрации

В Черновицкой области сотрудники Национальной полиции задержали пограничники, которые требовали взятки за ввоз автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что правоохранителями были задокументированы многочисленные факты случаев использования коррупционной схемы. Было установлено, что к противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста "Кельменцы, пограничники пограничной службы "Мамалыга" Черновицкой области, а также пограничники и работники таможни другой страны.

"За беспрепятственное пересечение границы иностранными гражданами, цель которых ввоз на территорию Украины сроком до одного года транспортных средств на иностранной регистрации (еврономерах) без прохождения осмотра, фигуранты требовали неправомерную выгоду", - рассказали в Нацполиции.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные неотложные следственные действия.

 

Фото: задержание пограничников (npu.gov.ru)

Ранее РБК-Украина сообщало, что ГБР в Львовской обл. задержало на взятке начальника патрульной полиции. По данным следствия, начальник сектора патрульной полиции требовал от гражданина неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долларов.

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