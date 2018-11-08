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В Одесской обл. полицейские застрелили подозреваемого в убийстве учителя на кладбище

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 11:57
Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)

Мужчина набросился на правоохранителей с топором

На правоохранителей Одесской области с топором набросился мужчина, которого разыскивали за убийство учителя на кладбище. Участковый был вынужден применить табельное оружие, в результате чего мужчина погиб на месте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника начальника ГУ Нацполиции области Руслана Форостяка в Facebook.

Отмечается, что при проверке адреса, где предположительно находился подозреваемый в убийстве, последний оказал сопротивление сотрудникам полиции, бросился на одного из полицейских с топором и пытался сбежать.

По его словам, участковый Суворовского отделения полиции вынужден был применить табельное оружие.

В Одесской обл. полицейские застрелили подозреваемого в убийстве учителя на кладбище

"В результате полученного огнестрельного ранения он погиб на месте", - добавил Форостяк.

Также советник сообщил, что злоумышленника разыскивали за убийство учителя на кладбище 2 ноября.

Отметим, утром 2 ноября 61-летний преподаватель одного из высших учебных заведений города - шел на работу, его путь до остановки общественного транспорта проходил через кладбище.

Именно там мужчина получил ножевые ранения от неизвестного. Раненый, он вернулся домой, где встретил соседа, который вызвал медиков, однако преподаватель умер в карете скорой помощи.

Напомним, в Запорожской области ранее судимый мужчина подстрелил знакомого, и, убегая, открыл огонь по стражам порядка.

Стрельбу совершил ранее судимый житель города Энергодар 1992 года рождения. После инцидента он пытался убежать.

В результате стрельбы под Лос-Анджелесом ранены 11 человек
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