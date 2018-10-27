Призов кримчан до армії РФ: кримчан відправлять служити на Крайню Північ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До Збройних сил РФ збираються призвати 2800 кримчан

Російський військовий комісар тимчасово окупованого Криму Олег Єрмілов заявив, що під час осіннього призову до Збройних сил Російської Федерації (РФ) збираються призвати 2,8 тис. кримчан, більшість з них відправлять служити на Крайню Північ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами Єрмілова, 2,3 тис. осіб направлять служити на територію РФ. За його даними, кримські призовники служать у сухопутних, повітряно-космічних, інженерних військах, а також у військах стратегічного призначення, Росгвардії та інших.

"У цей призов розширюється географія служби. Якщо минулими роками юнаки служили в частинах, що дислокуються на території Південного та Західного військових округів, то цього року направляємо служити хлопців в частині Північного флоту в Сєвєроморськ", - пояснив Єрмілов.

Зазначається, що в "уряді" окупованого РФ Криму закликали "жорстко реагувати" на всі спроби ухилення від призову й негайно інформувати про це російські правоохоронні органи.

Крім того, Міністерство закордонних справ України висловило протест через черговий призов жителів Криму до російської армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Криму передала до Міжнародного кримінального суду звернення щодо незаконного призову жителів анексованого Криму до служби у збройних силах Російської Федерації. Загалом з весни 2015 року в ході 7 призовних кампаній до російської армії призвали не менше 12 229 українських громадян.