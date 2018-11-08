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В Одеській обл. поліцейські застрелили підозрюваного у вбивстві вчителя на кладовищі

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 11:57
Фото: місце події (od.npu.gov.ua)
Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Чоловік накинувся на правоохоронців з сокирою

На правоохоронців Одеської області з сокирою накинувся чоловік, якого розшукували за вбивство вчителя на кладовищі. Дільничий був змушений був застосувати табельну зброю, внаслідок чого чоловік загинув на місці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника начальника головного управління поліції області Руслана Форостяка у Facebook.

Зазначається, що при перевірці адреси, де ймовірно знаходився підозрюваний у вбивстві, останній вчинив опір співробітникам поліції, кинувся на одного з поліцейських з сокирою, та намагався втекти.

За його словами, дільничий Суворовського відділку поліції змушений був застосувати табельну зброю.

В Одеській обл. поліцейські застрелили підозрюваного у вбивстві вчителя на кладовищі

"Внаслідок отриманого вогнепального поранення злочинець загинув на місці", - додав Форостяк.

Також радник повідомив, що зловмисника розшукували за вбивство вчителя на цвинтарі 2 листопада.

Зазначимо, вранці 2 листопада 61-річний викладач одного з вищих навчальних закладів міста - йшов на роботу, його шлях до зупинки громадського транспорту проходив через цвинтар.

Саме там чоловік отримав ножові поранення від невідомого. Поранений, він повернувся додому, де зустрів сусіда, який викликав медиків, проте викладач помер в кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Запорізькій області раніше засуджений чоловік підстрелив знайомого, та, втікаючи, відкрив вогонь по правоохоронцях.

Стрілянину вчинив раніше засуджений мешканець міста Енергодар 1992 року народження. Після інциденту він намагався втекти.

В результаті стрілянини під Лос-Анджелесом поранено 11 осіб
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