В Одесской обл. ликвидировали повреждение нефтепровода

Фото: нефтепровод (из открытых источников)

Это третье злонамеренное повреждение нефтепровода за неделю

В Одесской области в четверг, 13 декабря, работники АО "Укртранснафта" обнаружили еще одно несанкционированное подключение к магистрале нефтепроводов на территории приемо-сдаточного участка "Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

В компании рассказали, что преступники пристроили к нефтепроводу четыре металлические патрубки и проводили незаконный отбор нефти при помощи двух термопластиковых труб диаметром 40 мм, которые были оснащены кранами для слива.

Как отметили в "Укртранснафте", повреждение нефтепровода было ликвидировано и в настоящее время магистраль работает в обычном режиме.

"Ремонтные бригады общества ("Укртранснафта",- ред.) ликвидировали злонамеренное повреждение трубопровода. Транспортировка нефти по "Южному нефтепроводу" происходит в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что по факту злоумышленного повреждения магистрального нефтепровода открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 УК Украины.

"Это уже третья врезка, которую специалисты "Укртранснафты" ликвидировали на этой неделе и сороковая с начала года", - подчеркнули в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области в результате незаконной врезки в нефтепровод произошла разгерметизация отвода и утечка нефти. Нефтью была загрязнена территория площадью почти 250 квадратных метров.