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На Закарпатье произошла утечка нефти

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 12:40
На Закарпатье произошла утечка нефти
Фото: нефтепровод (mukachevo.net)

Расстояние прорыва трубы до ближайшего жилого дома - около километра

В Мукачевском районе на Закарпатье произошла утечка нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Как отмечается, сегодня утром, 11 декабря, диспетчерские службы нефтепровода "Дружба" зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи с.Русское.

"Сейчас известно о загрязнении почвы размером около 250 квадратных метров. На место выехали аварийные бригады, для предотвращения распространения загрязнения выкопаны ямы-ловушки, из которых нефть откачивается в автоцистерны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что расстояние прорыва трубы до ближайшего жилого дома - около километра, угрозы загрязнения водоемов нет.

"Не исключено, что утечка нефти произошла в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже", - добавил Москаль.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 декабря цена североморской нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.

Также сообщалось, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году.

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