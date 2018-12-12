Утечка нефти на Закарпатье произошла из-за злонамеренного вмешательства в работу нефтепровода

Фото: нефтепровод (из открытых источников)

Произошла разгерметизация отвода нефтепровода с утечкой нефти на рельеф

Патруль службы безопасности АО "Укртранснафта" обнаружил на 289 км магистрального нефтепровода "Броды-Госграница", вблизи с. Русское Мукачевского района, Закарпатской области злонамеренное вмешательство (врезку) в работу нефтепровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укртранснафта".

Как отмечается, в результате злонамеренных действий произошла разгерметизация отвода нефтепровода с утечкой нефти на рельеф.

Так, на место аварии выехали аварийные бригады. Для уменьшения утечки сырой нефти, работа нефтепровода была остановлена, а часть нефти с него перекачана на соседнюю нить. Сейчас злонамеренное повреждение нефтепровода ликвидировано.

Сообщается, что по факту злоумышленного повреждения нефтепровода, которое привело к загрязнению окружающей среды, правоохранительными органами открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что утром, 11 декабря, диспетчерские службы нефтепровода "Дружба" зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с изливом сырой нефти в поле вблизи с.Русское.

Сообщалось о загрязнении почвы размером около 250 квадратных метров.