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В Одеській обл. ліквідували пошкодження нафтопроводу

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 00:41
В Одеській обл. ліквідували пошкодження нафтопроводу
Фото: нафтопровід (з відкритих джерел)

Це третє зловмисне пошкодження нафтопроводу за тиждень

В Одеській області у четвер, 13 грудня, працівники "Укртранснафта" виявили ще одне несанкціоноване під’єднання до магістралі нафтопроводів на території приймально-здавальної дільниці "Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртранснафти".

В компанії розповіли, що злочинці прилаштували до нафтогону чотири металеві патрубки та проводили незаконний відбір нафти за допомогою двох термопластикових труб діаметром 40 мм, які були оснащені кранами для зливу.

Як зазначили в "Укртранснафті", пошкодження нафтопроводу було ліквідоване і наразі  магістраль працює у звичайному режимі.

"Ремонтні бригади товариства ("Укртранснафта",- ред.) ліквідували зловмисне пошкодження трубопроводу. Транспортування нафти по "Південному магістральному нафтопроводу" відбувається у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

 

В компанії додали, що за фактом зловмисного пошкодження магістрального нафтопроводу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 КК України.

"Це вже третя врізка, яку спеціалісти "Укртранснафти" ліквідували на цьому тижні і сорокова з початку року", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області внаслідок незаконної врізки в нафтопровід відбулася розгерметизація відводу та вилив нафти. Нафтою було забруднено територію площею майже 250 квадратних метрів.

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