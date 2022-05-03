UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В одесском заливе обезврежена мина: горожан просят обходить побережье

Фото: Одесса (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Пивдень".

С целью обеспечения безопасности населения, сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ. В командовании сообщили, подрыв мины контролируемый, опасности нет.

"Пребывание и прогулки по побережью, в непосредственной близости к воде, сейчас опасны, поэтому пляжно-купальный сезон надо отложить до победы", - заявили в ОК "Пивдень".

Напомним, в Одесской области началась подготовка к завершению учебного года в школах. Процесс обучения должен быть завершен до конца мая.

А 2 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли дети. ГСЧС продемонстрировали последствия атаки по городу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в Украине