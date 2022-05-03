В одесском заливе обезврежена мина: горожан просят обходить побережье

В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Пивдень ".

"Пребывание и прогулки по побережью, в непосредственной близости к воде, сейчас опасны, поэтому пляжно-купальный сезон надо отложить до победы", - заявили в ОК "Пивдень".

С целью обеспечения безопасности населения, сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ. В командовании сообщили, подрыв мины контролируемый, опасности нет.

Напомним, в Одесской области началась подготовка к завершению учебного года в школах. Процесс обучения должен быть завершен до конца мая.

А 2 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли дети. ГСЧС продемонстрировали последствия атаки по городу.