В одеській затоці знешкоджено міну: містян просять обходити узбережжя

В одеській затоці було знешкоджено міну, яка спливла на поверхню води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

"Перебування та прогулянки узбережжям, в безпосередній близькості до води, наразі небезпечні, тому пляжно-купальний сезон треба відтермінувати до перемоги", - заявили в ОК "Південь".

З метою убезпечення населення, спрацювали фахівці підривної команди ВМС ЗСУ. У командуванні повідомили, підрив міни контрольований, небезпеки немає.

Нагадаємо, в Одеській області розпочалася підготовка до завершення навчального року у школах. Процес навчання має бути завершеним до кінця травня.

А 2 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули діти. ДСНС продемонстрували наслідки атаки по місту.