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Обучение для школьников Одесской области продлится до конца мая

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Украина, Вторник 03 мая 2022 15:36
Обучение для школьников Одесской области продлится до конца мая Фото: в школах Одесской области кормятся до завершения учебного года (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Одесской области началась подготовка к завершению учебного года в школах. Процесс обучения должен быть завершен до конца мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Общественное Одесса.

"В этом году учебный процесс в школах Одесской области завершится в конце мая. Директора каждой школы самостоятельно определяют дату завершения обучения для детей, но это должно быть не позднее 30 мая", - сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Напомним, 2 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли дети. ГСЧС продемонстрировали последствия атаки по городу.

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