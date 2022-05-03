Обучение для школьников Одесской области продлится до конца мая

Фото: в школах Одесской области кормятся до завершения учебного года (gettyimages)

В Одесской области началась подготовка к завершению учебного года в школах. Процесс обучения должен быть завершен до конца мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Общественное Одесса.

"В этом году учебный процесс в школах Одесской области завершится в конце мая. Директора каждой школы самостоятельно определяют дату завершения обучения для детей, но это должно быть не позднее 30 мая", - сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.