ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В одеській затоці знешкоджено міну: містян просять обходити узбережжя

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 03 травня 2022 16:27
В одеській затоці знешкоджено міну: містян просять обходити узбережжя Фото: Одеса (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В одеській затоці було знешкоджено міну, яка спливла на поверхню води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

З метою убезпечення населення, спрацювали фахівці підривної команди ВМС ЗСУ. У командуванні повідомили, підрив міни контрольований, небезпеки немає.

"Перебування та прогулянки узбережжям, в безпосередній близькості до води, наразі небезпечні, тому пляжно-купальний сезон треба відтермінувати до перемоги", - заявили в ОК "Південь".

Нагадаємо, в Одеській області розпочалася підготовка до завершення навчального року у школах. Процес навчання має бути завершеним до кінця травня.

А 2 травня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули діти. ДСНС продемонстрували наслідки атаки по місту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні