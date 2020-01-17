В Одесском СИЗО незаконно удерживали трех человек

Фото: Одесское СИЗО (УНИАН)

В СИЗО начали служебное расследование

Прокуратура выявила незаконное удерживание трех человек в Одесском следственном изоляторе (СИЗО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Как сообщается, во время визита заместителя прокурора Одесской области к заключенным в Одесском СИЗО был выявлен факт незаконного удерживания трех человек. Сотрудники СИЗО нарушили порядок помещения заключенных в специальные камеры.

Отмечается, что по факту инцидента было начато служебное расследование. Незаконно удерживаемые заключенные были сразу переведены в помещения камерного типа.

"Состояние соблюдения требований действующего законодательства в деятельности учреждений предварительного заключения и исполнения наказаний Одесской области, а также конституционных прав и законных интересов заключенных и осужденных находится под постоянным контролем прокуратуры Одесской области.", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по ряду статей по факту пыток в исправительной колонии Харькова. Расследование пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25 поручено территориальному управлению Госбюро расследований в Полтаве.

Также РБК-Украина писало, что в декабре 2019 года произошла попытка бунта в СИЗО Кропивницкого. По версии администрации, бунт начался после того, как заключенный напал на сотрудницу СИЗО и нанес ей повреждения.