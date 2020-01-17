ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесском СИЗО незаконно удерживали трех человек

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 16:41
В Одесском СИЗО незаконно удерживали трех человек
Фото: Одесское СИЗО (УНИАН)

В СИЗО начали служебное расследование

Прокуратура выявила незаконное удерживание трех человек в Одесском следственном изоляторе (СИЗО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Как сообщается, во время визита заместителя прокурора Одесской области к заключенным в Одесском СИЗО был выявлен факт незаконного удерживания трех человек. Сотрудники СИЗО нарушили порядок помещения заключенных в специальные камеры.

Отмечается, что по факту инцидента было начато служебное расследование. Незаконно удерживаемые заключенные были сразу переведены в помещения камерного типа.

"Состояние соблюдения требований действующего законодательства в деятельности учреждений предварительного заключения и исполнения наказаний Одесской области, а также конституционных прав и законных интересов заключенных и осужденных находится под постоянным контролем прокуратуры Одесской области.", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по ряду статей по факту пыток в исправительной колонии Харькова. Расследование пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25 поручено территориальному управлению Госбюро расследований в Полтаве.

Также РБК-Украина писало, что в декабре 2019 года произошла попытка бунта в СИЗО Кропивницкого. По версии администрации, бунт начался после того, как заключенный напал на сотрудницу СИЗО и нанес ей повреждения.

Суд избрал меру пресечений второму фигуранту дела о пожаре в одесском колледже Кабмин назначил и. о. главы ГНС в Одесской области, обыски продолжаются
Новости Украины ОдессаСИЗО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь