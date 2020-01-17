ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеському СІЗО незаконно утримували трьох осіб

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 16:41
В Одеському СІЗО незаконно утримували трьох осіб
Фото: Одеське СІЗО (УНІАН)

У СІЗО розпочали службове розслідування

Прокуратура виявила незаконне утримування трьох осіб в Одеському слідчому ізоляторі (СІЗО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

Як повідомляється, під час візиту заступника прокурора Одеської області до ув’язнених в Одеському СІЗО було виявлено факт незаконного утримування трьох осіб. Працівники СІЗО порушили порядок поміщення ув’язнених до спеціальних камер.

Зазначається, що за фактом інциденту було розпочато службове розслідування. Незаконно утримуваних в'язнів було відразу переведено до приміщень камерного типу.

"Стан додержання вимог чинного законодавства в діяльності установ попереднього ув’язнення та виконання покарань Одеської області, а також конституційних прав та законних інтересів ув’язнених і засуджених перебуває під постійним контролем прокуратури Одещини.", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за низкою статей за фактом тортур у виправній колонії Харкова. Розслідування тортур в Олексіївській виправній колонії № 25 доручено територіальному управлінню Держбюро розслідувань в Полтаві.

Також РБК-Україна писало, що в грудні 2019 року сталася спроба бунту в СІЗО Кропивницького. За версією адміністрації, бунт почався після того, як ув'язнений напав на співробітницю СІЗО і завдав їй ушкодження.

Суд обрав запобіжний заходів другому фігуранту справи про пожежу в одеському коледжі Кабмін призначив в. о. глави ДПС в Одеській області, обшуки тривають
Новини України ОдесаСИЗО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся