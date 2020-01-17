В Одеському СІЗО незаконно утримували трьох осіб

Фото: Одеське СІЗО (УНІАН)

У СІЗО розпочали службове розслідування

Прокуратура виявила незаконне утримування трьох осіб в Одеському слідчому ізоляторі (СІЗО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

Як повідомляється, під час візиту заступника прокурора Одеської області до ув’язнених в Одеському СІЗО було виявлено факт незаконного утримування трьох осіб. Працівники СІЗО порушили порядок поміщення ув’язнених до спеціальних камер.

Зазначається, що за фактом інциденту було розпочато службове розслідування. Незаконно утримуваних в'язнів було відразу переведено до приміщень камерного типу.

"Стан додержання вимог чинного законодавства в діяльності установ попереднього ув’язнення та виконання покарань Одеської області, а також конституційних прав та законних інтересів ув’язнених і засуджених перебуває під постійним контролем прокуратури Одещини.", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за низкою статей за фактом тортур у виправній колонії Харкова. Розслідування тортур в Олексіївській виправній колонії № 25 доручено територіальному управлінню Держбюро розслідувань в Полтаві.

Також РБК-Україна писало, що в грудні 2019 року сталася спроба бунту в СІЗО Кропивницького. За версією адміністрації, бунт почався після того, як ув'язнений напав на співробітницю СІЗО і завдав їй ушкодження.