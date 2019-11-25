В Одесском порту рассказали, когда уберут севший на мель танкер

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Судовладелец должен начать удаление танкера в течении недели, после данным вопросом будет заниматься в Одесском порту

Севший на мель в Одессе молдавский танкер Delfi администрация морских торговых портов Украины (АМПУ) начнет эвакуировать через неделю, если до этого судно не снимет с мели владелец. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам капитана Одесского морского порта Кирилла Цюпко, у судовладельца есть неделя для начала работ по удалению судна, сами работы должны быть выполнены за две недели.

"По кодексу торгового мореплавания Украины есть процедура. Мы должны потребовать от судовладельца и если он не появится, администрация порта должна начать удаление судна оттуда в том или ином виде. Мы должны придерживаться юридической процедуры, чтобы потом не появился судовладелец и не подал на нас в суд. Если он в течение недели не появится, мы будем работать по кодексу", - рассказал капитан порта.

Также Цюпко отметил, что 25 ноября должны быть установлены защитные сооружения от нефтепродуктов.

"На самом пляже их установили после аварии и они впитали в себя те остатки горючего, которые вытекли из танкера. Использовать специальный диспенсер для абсорбции нефтепродуктов было невозможно - специализированное судно не смогло бы подойти к пятнам", - сообщил он.

Официальное требование забрать танкер АМПУ совместно с Министерством иностранных дел должно направить в ближайшее время. При этом, по словам Цюпко, ни электронного адреса, ни телефона компании, которая владеет судном, в реестрах нет.

Напомним, авария танкера Delfi в Одессе произошла 22 ноября. Из-за сильного шторма судно сорвалось с якоря и унесло в сторону одесского пляжа. Танкер сел на мель, троих членов экипажа эвакуировали спасатели. Двое из них были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что в эпицентре аварии танкера содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз. По факту аварии в полиции открыли уголовное дело.