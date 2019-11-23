ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У эпицентра аварии танкера возле Одессы содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз

Новости » Происшествия     23.11.2019 - 14:17
У эпицентра аварии танкера возле Одессы содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз
Фото: затонувший танкер (facebook.com)

В Госэкоинспекции заверили, что ситуация не является критической

В море у эпицентра аварии танкера возле Одессы содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз. Об этом сообщил в своем Facebook исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, ситуация не является критической.

У эпицентра аварии танкера возле Одессы содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз

"Держу на личном контроле ситуацию в Одессе. По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - отметил он.

По словам Фирсова, на данный момент инспекторы работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

"Из-за шторма сделать можно немного - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения", - сообщил и.о. главы Госэкоинспекции.

По его словам, владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове.

"Также уже есть определенная информация о самом судно. Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы", - написал Фирсов.

Напомним, танкер Delfi, который сел на мель в Одессе в ночь на 22 ноября, мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. В частности, бункеровщик стоял там, где его не могла достать морская охрана ГПСУ.

Как писало РБК-Украина, в результате кораблекрушения в море вылилось большое количество нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что на месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 53 раза превышает норму.

Затонувший в Одессе танкер мог быть задействован в контрабанде нефти В ВМС сообщили подробности спасательной операции на танкере в Одессе
Новости Украины Одессатанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь