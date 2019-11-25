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В Одеському порту розповіли, коли приберуть танкер, що сів на мілину

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 12:59
В Одеському порту розповіли, коли приберуть танкер, що сів на мілину
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Судновласник повинен почати видалення танкера протягом тижня, після даним питанням буде займатися в Одеському порту

Сів на мілину в Одесі молдавський танкер Delfi адміністрація морських торговельних портів України (АМПУ) почне евакуювати через тиждень, якщо до цього судно не зніме з мілини власник. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами капітана Одеського морського порту Кирила Цюпко, у судновласника є тиждень для початку робіт з видалення судна, самі роботи повинні бути виконані за два тижні.

"кодексу торговельного мореплавства України є процедура. Ми повинні вимагати від судновласника і якщо він не з'явиться, адміністрація порту повинна почати видалення судна звідти в тому чи іншому вигляді. Ми повинні дотримуватися юридичної процедури, щоб потім не з'явився судновласник і не подав на нас до суду. Якщо він протягом тижня не з'явиться, ми будемо працювати за кодексом", - розповів капітан порту.

Також Цюпко зазначив, що 25 листопада мають бути встановлені захисні споруди від нафтопродуктів.

"На самому пляжі їх встановили після аварії і вони ввібрали в себе ті залишки пального, які витекли з танкера. Використовувати спеціальний диспенсер для абсорбції нафтопродуктів було неможливо - спеціалізоване судно не змогло б підійти до плям", - повідомив він.

Офіційну вимогу забрати танкер АМПУ спільно з Міністерством закордонних справ повинно направити найближчим часом. При цьому, за словами Цюпко, ні електронної адреси, ні телефону компанії, яка володіє судном, у реєстрах немає.

Нагадаємо, аварія танкера Delfi в Одесі відбулася 22 листопада. З-за сильного шторму судно зірвався з якоря і понесло у бік одеського пляжу. Танкер сів на мілину, трьох членів екіпажу евакуювали рятувальники. Двоє з них були госпитализированы.

Також РБК-Україна писало, що в епіцентрі аварії танкера вміст нафтопродуктів перевищено в 157 разів. За фактом аварії в поліції відкрили кримінальну справу.

Опубліковані фото аварії танкера біля Одеси Біля епіцентру аварії танкера поблизу Одеси вміст нафтопродуктів перевищений у 157 разів
Новини України ОдесаОдесаавариятанкер
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