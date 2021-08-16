В Одесском порту в контейнере с бананами обнаружили почти 60 кг кокаина

По предварительным данным, стоимость изъятого "товара" оценивается в 10 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Сообщается, что правоохранители изъяли вторую партию наркотиков, которую должны были получить задержанные участники всемирно преступной организации "Ндрангета".
В МВД напомнили, что 9 августа правоохранители задержали трех организаторов наркотрафика. Злоумышленники пытались вывезти партию наркотиков из порта "Южный". Отмечается, что наркотики прибыли в контейнере с бананами из Эквадора, которые потом планировали переправить в страны Европейского Союза.
Правоохранители устанавливают круг всех лиц, причастных к каналу контрабанды наркотиков.
Напомним, что сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые ввозили в Украину наркотики под видом лекарственных средств и косметической продукции.