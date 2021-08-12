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Маскировали наркотики под лекарства и косметику: СБУ разоблачила наркокурьеров

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Борисполь, Четверг 12 августа 2021 15:43
Маскировали наркотики под лекарства и косметику: СБУ разоблачила наркокурьеров Фото: СБУ разоблачила наркокурьеров, которые маскировали психотропы под лекарства и косметику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ заблокировала два международных канала контрабанды наркотиков в Украину. Злоумышленники ввозили "товар" под видом лекарственных средств и косметической продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, среднемесячные "прибыли" наркокурьеров составляли десятки тысяч долларов.

Указано, что на территории аэропорта "Борисполь" силовики разоблачили двух наркокурьеров.

Так, злоумышленники пытались ввезти в Украину партию псевдоэфедрина-прекурсора, который в нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина.

Злоумышленники декларировали багаж как лекарственные средства, а после перенаправления наркотиков планировали реализовать их через собственную сеть дилеров.

Установлено, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран.

СБУ удалось установить организатора ячейки наркогруппировки в Украине.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему и другим участникам подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Киеве задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков в Украину.

Известно, что злоумышленники переправляли каннабис из одной из стран Северной Америки под видом косметической продукции. Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи.

Силовики задержали организатора наркотрафика во время получения очередной "посылки", ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 305.

Фото: задержание силовиками участников международного канала контрабанды (ssu.gov.ua)

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