RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одеському порту в контейнері з бананами виявили майже 60 кг кокаїну

Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали другу партію наркотиків, яку повинні були отримати члени злочинної організації "Ндрангета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Повідомляється, що правоохоронці вилучили другу партію наркотиків, яку повинні були отримати затримані учасники всесвітньо злочинної організації "Ндрангета".

У МВС нагадали, що 9 серпня правоохоронці затримали трьох організаторів наркотрафіку. Зловмисники намагалися вивезти партію наркотиків з порту "Південний". Відзначається, що наркотики прибули в контейнері з бананами з Еквадору, які потім планували переправити в країни Європейського Союзу.

Правоохоронці встановлюють коло всіх причетних до каналу контрабанди наркотиків осіб.

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали зловмисників, які ввозили в Україну наркотики під виглядом лікарських засобів та косметичної продукції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаКонтрабанда