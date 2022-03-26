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В Одеській облраді більше немає фракції ОПЗЖ

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Одеса, Субота 26 березня 2022 17:31
В Одеській облраді більше немає фракції ОПЗЖ Фото: в Одеській облраді більше немає фракції ОПЗЖ (zagittya.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Депутатська фракція "Опозиційна платформа - За життя" в Одеській обласній раді припинила своє існування. Відповідний документ підписали всі 24 її члени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської обласної ради.

"На виконання указу президента України від 19.02.2022 року №153/2022 "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», фракція "Опозиційна платформа - За життя" в Одеській обласній раді прийняла рішення про припинення своєї діяльності", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що 18 депутатів увійшли до новоствореної депутатської групи "Наш дім Україна", її головою став Князь Хачатрян, заступником голови - Костянтин Дядіністов.

Фото: Одеській облраді більше немає фракції ОПЗЖ (facebook.com/odesa.regional.council)

Нагадаємо, нещодавно п'ять народних депутатів Ради вийшли зі складу фракції "Опозиційна платформа - За життя". Також один із нардепів вийшов з партії "Батьківщина".

Також стало відомо, що місто Херсон та Вінницька обласна рада позбулися "ОПЗЖ". Фракція прийняла рішення про саморозпуск.

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