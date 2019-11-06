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САП объявила обвинительный акт в отношении Труханова

Новости » Политика     06.11.2019 - 12:34
САП объявила обвинительный акт в отношении Труханова
Фото: Геннадий Труханов (facebook.com/gennadiytruhanov)

Мэр Одессы подозревался в декларировании недостоверной информации

В среду, 6 ноября, на заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинительный акт в отношении городского главы Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Отметим, что Труханов подозревался в декларировании недостоверной информации по ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

"На заседании прокурор объявил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и сторона защиты выступили с вступительными речами. Кроме того, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу" - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 22 ноября.

САП объявила обвинительный акт в отношении Труханова

Напомним, ранее следствие установило, что в 2015-16 годах Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года он не внес имущества на общую сумму 32,5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Все имущество записано на его бывшую жену, с которой у мэра Одессы есть общие дети.

Также РБК-Украина писало, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова. В бюро напомнили, что Одесский городской голова обвинялся в завладении 185 млн гривен городского бюджета.

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