В Одеському морському порту проводять обшуки

Фото: Одеський морський порт (www.gp.gov.ua)

СБУ викрила фінансову операцію, яка завдала збитків на понад 54 млн гривень

Служба безпеки України проводить обшуки в Одеському морському порту у зв'язку з укладенням фінансової операції, яка завдала шкоди державу на понад 54 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що СБУ викрила фінансову операцію при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту.

"Посадові особи державного підприємства, ймовірно за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб'єкта господарської діяльності 54 млн грн за виконання певних видів робіт. Згодом, шляхом укладення ряду фіктивних договорів, зазначені кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а в подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми. При цьому роботи з реконструкції причалу №7 Одеського морського порту фактично не виконані", - повідомили в ГПУ.

У ГПУ зазначили, що на даний момент проходять обшуки на території Одеського морського порту та Одеській філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі СБУ та ДБР (Державне бюро розслідувань) проводять обшуки в мерії і в муніципальному департаменті фінансів. Повідомлялося, що обшуки проходять в зв'язку з фінансовою допомогою, яку місто надає КП "Теплопостачання р. Одеса".

Також повідомлялося, що 6 листопада на засіданні Вищої антикорупційного суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувальний акт стосовно міського голови Одеси Геннадія Труханова. Труханів підозрюється у декларуванні недостовірної інформації.