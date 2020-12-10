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В одесском McDonalds мужчина угрожал взорвать гранату

Одесса, Четверг 10 декабря 2020 14:40
В одесском McDonalds мужчина угрожал взорвать гранату
Фото: гранаты у хулигана не оказалось (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане быстрого питания McDonalds. Его задержали и, как выяснилось, гранаты у него не было.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Сообщается, что мужчина в McDonalds держал руку под курткой и заявил, что у него граната. Он якобы собирался ее взорвать и потребовал вызвать полицию. В связи с инцидентом ввели специальную полицейскую операцию "Гром".

"После нескольких переговоров с мужчиной он был задержан. Предоставленная информация о взрывном устройстве была ложной. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь", - говорится в сообщении.

Открыто дело за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Фото: задержание хулигана (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом правоохранители накрыли банду, во время задержания в полицейских бросили гранату и открыли стрельбу.

До этого возле Запорожья нашли тайник с минами.

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