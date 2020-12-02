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Возле Запорожья нашли тайник с минами

Запорожская область, Среда 02 декабря 2020 15:51
Возле Запорожья нашли тайник с минами
Фото: найденные мины (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Возле Запорожья нашли тайник с артиллеристскими минами калибра 120 милиметров. Арсенал был размещен в лесополосе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Тайник обнаружили неподалеку Запорожья, в лесополосе возле трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических госпредприятий. В нем хранилось 56 мин.

Теперь следствие устанавливает источники их происхождения и лиц, причастных к противоправной деятельности. Открыто уголовное дело по ч.1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На прошлой неделе сообщалось, что в Киеве блокировали деятельность цеха, в котором незаконно производили патроны для огнестрельного оружия. При обысках обнаружили материалы для производства и готовые патроны.

Также СБУ обнаружила оружейный тайник в здании президии Национальной академии аграрных наук. В нем найдены оружие, взрывчатка и боеприпасы.

Кроме этого, в Луцке задержали мужчину, который хранил дома арсенал оружия. Среди найденного были гранаты, пистолеты и различные комплектующие.

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