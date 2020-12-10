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В одеському McDonalds чоловік погрожував підірвати гранату

Одеса, Четвер 10 грудня 2020 14:40
В одеському McDonalds чоловік погрожував підірвати гранату
Фото: гранати у хулігана не виявилося (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У центрі Одеси чоловік погрожував підірвати гранату в ресторані швидкого харчування McDonalds. Його затримали і, як з'ясувалося, гранати у нього не було.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Повідомляється, що чоловік у McDonalds тримав руку під курткою і заявив, що у нього граната. Він нібито збирався підірвати її і вимагав викликати поліцію. У зв'язку з інцидентом ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім".

"Після кількох переговорів з чоловіком він був затриманий. Надана інформація про вибуховий пристрій була хибною. За словами чоловіка, до неправомірних дій його підштовхнула складне життя", - йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Фото: затримання хулігана (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом правоохоронці накрили банду, під час затримання у поліцейських кинули гранату і відкрили стрілянину.

До цього біля Запоріжжя знайшли схованку з мінами.

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