В одесском лагере "Виктория" завершается ремонт

Фото: реконструкция лагеря (dumskaya.net)

Семь дней в лагере временно будут жить резервисты

В детском лагере "Виктория", переданном после пожара военным на некоторое время, завершаются последние ремонтые работы. Об этом ссобщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Отмечается, что лагерь готовят к приему резервистов территориальной обороны, которые расположатся в лагере на семь дней. На данный момент продолжается установка труб и подключение каменных корпусов лагеря к отоплению. Одно здание уже отапливается, в еще два тепло подадут во вторник, 11 декабря, утром.

Также сообщается, что деревянные домики, один из которых сгорел в сентябре 2017 года, отгородили от каменных металлическим забором.

По данным одесских СМИ, первая партия резервистов заселится в корпуса лагеря уже во вторник, 11 декабря.

Фото: реконструкция лагеря (dumskaya.net)

Напмоним, 8 декабря 2018 в Одессе Киевский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна до 7 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе строителю детского лагеря "Виктория" объявили новое подозрение. Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли.