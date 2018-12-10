В одеському таборі "Вікторія" завершується ремонт

Фото: реконструкція табору (dumskaya.net)

Сім днів у таборі тимчасово будуть жити резервісти

В дитячому таборі "Вікторія", переданому після пожежі військовим на деякий час, завершуються останні ремонтні роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Наголошується, що табір готують до прийому резервістів територіальної оборони, які розташуються в таборі на сім днів. На даний момент триває установка труб і підключення кам'яних корпусів табору до опалення. Один будинок вже опалюється, ще у два тепло подадуть у вівторок, 11 грудня, вранці.

Також повідомляється, що дерев'яні будиночки, один з яких згорів у вересні 2017 року, відгородили від кам'яних металевим парканом.

За даними одеських ЗМІ, перша партія резервістів заселиться в корпуси табору у вівторок, 11 грудня.

Фото: реконструкція табору (dumskaya.net)

Нагадаємо, 8 грудня 2018 в Одесі Київський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна до 7 лютого 2018 року.

Раніше повідомлялося, що в Одесі будівельнику дитячого табору "Вікторія" оголосили нову підозру. Встановлено, що на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності зараховано понад 1,7 млн гривень за виконання умов договору у той час, як будівельно-монтажні та інші роботи ці підприємства не здійснювали.