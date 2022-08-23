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Из одесского порта вышло еще одно судно с продовольствием

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Одесса, Вторник 23 августа 2022 08:38
Из одесского порта вышло еще одно судно с продовольствием Фото: Из одесского порта вышло еще одно судно с продовольствием (imrp com ua)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 23 августа, из порта "Черноморск" вышло еще одно судно с украинским продовольствием, которое отправится по "зерновому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"В рамках отгрузки зерна сегодня утром из украинского порта "Черноморск" вышло еще одно судно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня будут досмотрены еще три судна, следующие из Украины, и три судна, идущие в Украину.

Напомним, 20 августа в ирландский порт Фойнс прибыло судно с 33 тысячами тонн украинской кукурузы.

Как сообщалось ранее, первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта 1 августа.

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