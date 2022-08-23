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З одеського порту вийшло ще одне судно з продовольством

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Одеса, Вівторок 23 серпня 2022 08:38
З одеського порту вийшло ще одне судно з продовольством Фото: з одеського порту вийшло ще одне судно з продовольством (imrp com ua)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 23 серпня, з порту "Чорноморськ" вийшло ще одне судно з українським продовольством, яке відправиться по "зерновому коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

"У рамках відвантаження зерна сьогодні вранці з українського порту "Чорноморськ" вийшло ще одне судно", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що сьогодні будуть оглянуті ще три судна, що прямують з України, і три судна, що йдуть в Україну.

Нагадаємо, 20 серпня в ірландський порт Фойнс прибуло судно з 33 тисячами тонн української кукурудзи.

Як повідомлялося раніше, перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту 1 серпня.

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