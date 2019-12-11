Одесского пограничника задержали на взятке за повышение в звании

Фото: задержание пограничника (dbr.gov.ua)

Военнослужащих пытался за деньги повыситься до "капитана"

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали одесского пограничника, который за взятку пытался повыситься в звании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что старший военнослужащий Одесского пограничного отряда предложил 700 долларов начальнику отдела кадров за присвоение звания "капитана".

"Произошло задержание военнослужащего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче первой части неправомерной выгоды в сумме 500 долларов"- сообщили в ГБР.

По данному факту открыто дело по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что Высший антикоррупционный суд арестовал недвижимость директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели, которую обвиняют в получении взятку в 150 тысяч долларов за так называемую "помощь" в получении руководящей должности в "Нафтогазе".

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала руководителя одной из таможен Херсонской области, который занимался систематическим вымогательством взяток у предпринимателей. Чиновник требовал взятки за содействие незаконного ввоза товаров на территорию Украину.