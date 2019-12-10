ВАКС наложил арест на недвижимость чиновницы Офиса президента

Фото: Светлана Кондзеля в суде (court.gov.ua)

В САП не уточнили, какую именно недвижимость Кондзели арестовали

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал недвижимость директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели. Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

По ее словам, суд наложил арест на недвижимость подозреваемой. В то же время Постолюк не уточнила, какая именно недвижимость арестована.

Напомним, в ноябре сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Кондзелю на взятке. Сумма взятки составляла 150 тыс. долларов

Позже антикоррупционные органы объявили ей о подозрении в том, что она вместе с экс-заместителем министра культуры Викторией Лесничей требовали взятку в 300 тысяч долларов за так называемую "помощь" в получении руководящей должности в "Нафтогазе". Кондзеля на время следствия находится под круглосуточным домашним арестом, а Лесничая вышла из СИЗО после внесения залога в полмиллиона гривен.

Высший антикоррупционный суд Украины ранее избрал Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца.