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Одеського прикордонника затримали на хабарі за підвищення у званні

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 13:17
Одеського прикордонника затримали на хабарі за підвищення у званні
Фото: затримання прикордонника (dbr.gov.ua)

Військовослужбовців намагався за гроші підвищитися до "капітана"

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали одеського прикордонника, який за хабар намагався підвищитися у званні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що старший військовослужбовець Одеського прикордонного загону запропонував 700 доларів начальнику відділу кадрів за присвоєння звання "капітана".

"Відбулося затримання військовослужбовця у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України при передачі першої частини неправомірної вигоди у сумі 500 доларів", - повідомили в ГБР.

За даним фактом відкрито справу за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років.

Раніше РБК-Україна писало, що Вищий антикорупційний суд заарештував нерухомість директора департаменту Офісу президента Світлани Кондзели, яку звинувачують в отриманні хабара в 150 тисяч доларів за так звану "допомогу" в отриманні керівній посаді в "Нафтогазі".

Також повідомлялося, що Служба безпеки України затримала керівника однієї з митниць Херсонської області який займався систематичним вимаганням хабарів у підприємців. Чиновник вимагав хабара за сприяння незаконного ввезення товарів на територію Україну.

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