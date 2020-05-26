Одесский суд на 17 тыс. гривен оштрафовал женщину: вышла из дома без документов

Фото: полиция Одессы составила протокол на женщину без документов (РБК-Украина)

Отсутствие паспорта во время карантина расценили как нарушение

Приморский районный суд Одессы на 17 тыс. гривен оштрафовал женщину, которая во время карантина вышла из дома без документов. Такие действия расценили как нарушение карантина.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Сообщается, что суд привлек к административной ответственности женщину 1992 года рождения в соответствие со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил карантина.

Суд установил, что она ночью 29 апреля находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность. На нее был составлен протокол за нарушение постановления Кабинета министров № 255 от 02.04.2020, которое обязывает иметь при себе документы во время карантина.

"По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства было вынесено решение о признании данного лица виновным в совершении правонарушения… и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен и судебного сбора в пользу государства в размере 420,40 гривен", - говорится в сообщении.

Решение суда еще может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.

Напомним, ранее в Остроге Ровенской области на 17 тысяч гривен оштрафовали священника, который несмотря на карантин в Украине проводил богослужение на кладбище.

Отметим, в марте Верховная рада ввела штрафы за нарушение карантина для физических лиц в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

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Автор: Иван Петров