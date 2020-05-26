Одеський суд на 17 тис. гривень оштрафував жінку: вийшла з дому без документів

Фото: поліція Одеси склала протокол на жінку без документів (РБК-Україна)

Відсутність паспорта під час карантину розцінили як порушення

Приморський районний суд Одеси на 17 тис. гривень оштрафував жінку, яка під час карантину вийшла з дому без документів. Такі дії розцінили як порушення карантину.

Про це повідомляє "Судова влада України".

Повідомляється, що суд притягнув до адміністративної відповідальності жінку 1992 року народження у відповідності зі статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил карантину.

Суд встановив, що вона вночі 29 квітня перебувала в громадському місці без документів, що посвідчують особу. На неї було складено протокол за порушення постанови Кабінету міністрів № 255 від 02.04.2020, яка зобов'язує мати при собі документи під час карантину.

"За результатами повного та всебічного судового розгляду було винесено рішення про визнання цієї особи винною у вчиненні правопорушення... і призначити адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень і судового збору на користь держави в розмірі 420,40 гривень", - йдеться в повідомленні.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом десяти днів.

Нагадаємо, раніше в Острозі Рівненської області на 17 тисяч гривень оштрафували священика, який, незважаючи на карантин в Україні проводив богослужіння на кладовищі.

Зазначимо, в березні Верховна рада ввела штрафи за порушення карантину для фізичних осіб в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Іван Петров