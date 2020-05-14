Суд на 17 тыс. гривен оштрафовал священника за обряды во время карантина

В богослужении принимали участие более 10 человек
В Остроге Ровенской области на 17 тысяч гривен оштрафован священник, который несмотря на карантин в Украине проводил богослужение на кладбище. Об этом говорится в решении Острожского районного суда.
Сообщается, что 26 апреля настоятель Петро-Павловского храма Яков Деркач проводил богослужение на кладбище. На богослужении присутствовали более десяти человек.
Также сообщается, что о нарушении карантина в полицию сообщил аноним, с которым в последствии не удалось установить связь. На священника составили админпротокол за нарушение запрета на массовые богослужения.
Сам священник подтвердил, что публично объявлял о проведении обряда на кладбище, но не призывал прихожан приходить на него. Решением суда он оштрафован на 17 тысяч гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах оштрафовали женщину на 17 тысяч гривен за нарушение самоизоляции. 33-летняя жительница Сум после возвращения из России письменно обязалась соблюдать 14-дневную самоизоляцию, но покинула ее раньше срока.
Подробнее о санкциях за нарушение карантина читайте в материале РБК-Украина "Штраф за неповиновение: как в Украине наказывают за нарушение карантина".
Автор: Иван Петров