UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Одесский художественный музей стал национальным. Ему могут присвоить имя Ройтбурда

Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский дал Одесскому художественному музею статус национального. А также поручил проработать возможность присвоения ему имени художника Александра Ройтбурда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно указу, статус национального предоставляется в связи с международным признанием результатов его деятельности как ведущего учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций.

Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить ремонт и реставрацию здания, в котором находится музей.

"Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени А.А.Ройтбурда", - говорится в указе.

Напомним, известный одесский художник Александр Ройтбурд умер в августе 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОдесса