Одеський художній музей став національним. Йому можуть присвоїти ім'я Ройтбурда

Президент України Володимир Зеленський дав Одеському художньому музею статус національного. А також доручив опрацювати можливість присвоєння йому імені художника Олександра Ройтбурда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Згідно з указом, статус національного надається у зв'язку з міжнародним визнанням результатів його діяльності як провідної установи зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій.

Крім того, Кабінету міністрів доручено забезпечити ремонт і реставрацію будівлі, в якій знаходиться музей.

"Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою опрацювати в установленому порядку питання про присвоєння комунальній установі ""Одеський національний художній музей" імені О.А. Ройтбурда", - йдеться в указі.