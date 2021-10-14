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Одеський художній музей став національним. Йому можуть присвоїти ім'я Ройтбурда

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Одеса, Четвер 14 жовтня 2021 14:59
Одеський художній музей став національним. Йому можуть присвоїти ім'я Ройтбурда Фото: Одеський художній музей (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський дав Одеському художньому музею статус національного. А також доручив опрацювати можливість присвоєння йому імені художника Олександра Ройтбурда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Згідно з указом, статус національного надається у зв'язку з міжнародним визнанням результатів його діяльності як провідної установи зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій.

Крім того, Кабінету міністрів доручено забезпечити ремонт і реставрацію будівлі, в якій знаходиться музей.

"Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою опрацювати в установленому порядку питання про присвоєння комунальній установі ""Одеський національний художній музей" імені О.А. Ройтбурда", - йдеться в указі.

Нагадаємо, відомий одеський художник Олександр Ройтбурд помер у серпні 2021 року.

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