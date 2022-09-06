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Из одесских портов вышел еще один караван с зерном

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Одесская область, Вторник 06 сентября 2022 12:04
Из одесских портов вышел еще один караван с зерном Фото: Из одесских портов вышел еще один караван с зерном (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 6 сентября, из одесских портов вышел еще один караван с украинским продовольствием, который отправился по "зерновому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Отгрузка зерна продолжается по плану. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще 6 судов", - говорится в сообщении.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Отметим, что за месяц работы "зернового коридора" более 50 судов ушли из украинских портов с зерном.

Кроме того, ранее в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.

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Война России против Украины продовольственный кризис порт
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