Из одесских портов отправился еще один караван по "зерновому коридору"

"Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" запланирован отход 10 судов с 169,3 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. К 10.00 утра из портов Большой Одессы вышло восемь судов, а еще два - ждут свою очередь и благоприятные условия", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре", заявив, что 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила в рамках зернового соглашения, направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Добавим, что за 1,5 месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышло более 130 сухогрузов, которые вывезли 3,1 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

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