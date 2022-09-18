З одеських портів вирушив ще один караван "зерновим коридором"

"З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" заплановано відхід 10 суден із 169,3 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. До 10.00 ранку з портів Великої Одеси вийшло вісім суден, а ще два - чекають на свою черга та сприятливі умови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор", заявивши, що 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила в рамках зернової угоди, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Додамо, що за 1,5 місяця роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло понад 130 суховантажів, які вивезли 3,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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