Из одесских портов отправился еще один караван по "зерновому коридору"

B пятницу, 16 сентября, из одесских портов вышел еще один караван с украинским продовольствием, который отправился по "зерновому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

"Отгрузка зерна продолжается по плану. На сегодняшний день из украинских портов вышло пять судов", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре", заявив, что 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила в рамках зернового соглашения, направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Добавим, что за 1,5 месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышло более 130 сухогрузов, которые вывезли 3,1 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

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