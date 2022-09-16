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З одеських портів вирушив ще один караван по "зерновому коридору"

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Одеська область, П'ятниця 16 вересня 2022 10:20
З одеських портів вирушив ще один караван по "зерновому коридору" Фото: з одеських портів відправився ще один караван по "зерновому коридору" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

B п'ятницю, 16 вересня, з одеських портів вийшов ще один караван з українським продовольством, який відправився по "зерновому коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"Відвантаження зерна триває за планом. На сьогодні з українських портів вийшло п'ять суден", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий Коридор", заявивши, що 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила в рамках зернової угоди, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Додамо, що за 1,5 місяця роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло понад 130 суховантажів, які вивезли 3,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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